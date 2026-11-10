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Infortunio Lautaro, novità sul rientro in campo: c’è la data

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Aggiornamenti importantissimi in casa nerazzurra per quel che riguarda le condizioni fisiche dell’attaccante argentino. 

Prima la vittoria sul campo del Feyenoord in Champions League, poi il convincente successo interno contro il Como in campionato. L’Inter comferma di attraversare un buonissimo momento di forma e si presenta alla seconda sosta per le Nazionali nel migliore dei modi, ma c’è un’altra buonissima notizia per Chivu.

Inter, Lautaro Martinez ancora assente
Lautaro Martinez – Foto Calciomercato.it

Lautaro Martinez, infatti, si avvicina a grandi passi al rientro. L’attaccante argentino, che è ai box da metà ottobre a causa di un risentimento al flessore della coscia sinistra, dovrebbe tornare a disposizione alla ripresa del campionato in occasione della delicata trasferta sul campo dell’Atalanta (22 novembre) o al massimo tre giorni dopo contro lo Stoccarda in Champions League (25 novembre). Una splendida notizia per l’Inter in vista dei prossimi appuntamenti.

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