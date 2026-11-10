Tresoldi-Milan, annuncio pazzesco: “In sede per firmare”

L’attaccante di proprietà del Bruges è al momento tra i calciatori più corteggiati del panorama europeo.

Nonostante l’arrivo di Gonçalo Ramos per oltre 70 milioni di euro, il Milan continua a monitorare il calciomercato con l’obiettivo di regalare un nuovo attaccante ad Amorim. L’oggetto dei desideri della dirigenza rossonera si chiama Nicolò Tresoldi, classe 2004 di proprietà del Club Brugge.

In passato, proprio l’attaccante italiano naturalizzato tedesco è stato a un passo dal trasferimento in rossonero come rivelato da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano: “Nell’estate del 2021 il Milan, con Paolo Maldini e Frederic Massara in dirigenza, è stato a un passo dal chiudere l’affare Tresoldi. Il calciatore era stato addirittura a Milanello e a Casa Milan, mancavano solo le firme ma alla fine non se ne fece nulla“.