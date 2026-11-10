Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
frosinone calcio
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
monza calcio
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Venezia calcio

Tresoldi-Milan, annuncio pazzesco: “In sede per firmare”

Foto dell'autore

L’attaccante di proprietà del Bruges è al momento tra i calciatori più corteggiati del panorama europeo.

Nonostante l’arrivo di Gonçalo Ramos per oltre 70 milioni di euro, il Milan continua a monitorare il calciomercato con l’obiettivo di regalare un nuovo attaccante ad Amorim. L’oggetto dei desideri della dirigenza rossonera si chiama Nicolò Tresoldi, classe 2004 di proprietà del Club Brugge.

Inter-Brugge, Tresoldi super protagonista
Tresoldi in azione (Ansa) – Calciomercato.it

In passato, proprio l’attaccante italiano naturalizzato tedesco è stato a un passo dal trasferimento in rossonero come rivelato da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano: “Nell’estate del 2021 il Milan, con Paolo Maldini e Frederic Massara in dirigenza, è stato a un passo dal chiudere l’affare Tresoldi. Il calciatore era stato addirittura a Milanello e a Casa Milan, mancavano solo le firme ma alla fine non se ne fece nulla“.

⚽ QUIZ CALCIOMERCATO.IT

Quanto ne sai davvero di calcio?

Solo 1178 utenti hanno superato il 65% di risposte corrette.
Tu riuscirai a fare meglio?

🏆 Serie A 🇮🇹 Nazionale ⭐ Leggende
8113

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Qual è la squadra del centro-sud che ha vinto più scudetti?

2 / 7

Quale giocatore ha segnato più gol nella storia della Serie A?

3 / 7

Tarik Muharemovic ha lasciato il Sassuolo per 37 milioni nell'estate 2026. Dove è andato?

4 / 7

A quale club la Juventus cedette Paul Pogba nel 2016 per 105 milioni?

5 / 7

Quale squadra rimontò il Barcellona vincendo 3-0 all'Olimpico nella Champions League 2017/18?

6 / 7

Rafael Leão ha lasciato il Milan nell'estate 2026. In quale squadra è andato?

7 / 7

Da quale club arrivò Gabriel Batistuta alla Fiorentina nel 1991?

Il tuo punteggio è

Sfida un amico a fare meglio di te:

Facebook

Segui Calciomercato.it per altri quiz:

0%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it è gestito dalla WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie