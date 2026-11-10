Cisse show, arriva l’offerta dalla Premier League

Alphadjo Cisse è uno dei giocatori più importanti del Milan in questa prima parte di stagione.

L’attaccante classe 2006 è l’attuale capocannoniere della formazione rossonera in questa prima parte di stagione e già iniziano a circolare le voci di mercato inerenti la giovane punta.

Stando a quanto affermato da Matteo Moretto, ci sarebbero già diversi club interessati al suo cartellino, tra cui il Brighton, con il Milan che però non ha nessuna intenzione di cederlo e che vorrebbe rinnovargli il contratto che attualmente scade nel 2030 con conseguente aumento dell’ingaggio.