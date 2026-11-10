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Non solo Aquilani, altra panchina a rischio in Serie A

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Il Sassuolo ha ufficialmente esonerato Aquilani, ma non è l’unica panchina che scotta in Serie A.

Aquilani
Aquilani (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Il KO arrivato in casa della Roma per 3-0 è costato caro ad Alberto Aquilani, che è stato ufficialmente esonerato dal Sassuolo che ora dovrà scegliere un nuovo allenatore.

A rischio in Serie A anche la panchina di Ivan Jurić al Monza, con il tecnico croato che dopo la quarta sconfitta consecutiva arrivata in casa contro l’Atalanta vede traballare la propria posizione e sarà con ogni probabilità fondamentale la sfida alla ripresa delle ostilità in casa contro la Fiorentina.

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