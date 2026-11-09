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Mancini risponde piccato su Calò, chiaro messaggio al procuratore

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Roberto Mancini ha risposto in conferenza stampa a chi gli chiedeva dell’esclusione di Calò dal Frosinone dalla lista dei convocati.

Roberto Mancini
Mancini su Calò (Ansa Foto) – calciomercato.it

Il CT azzurro è stato chiaro, affermando che in casa Frosinone ci sono tre-quattro calciatori molto bravi e Calò fa parte di questi. Roberto Mancini ha così risposto: “Non è questo il momento di convocare calciatori di 29-30 anni, quando servirà lo faremo ma non perché ce lo dicono i procuratori”.

Una chiara risposta al procuratore di Calò che aveva parlato di mancanza di meritocrazia in occasione della mancata chiamata del centrocampista dei ciociari.

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