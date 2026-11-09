Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
frosinone calcio
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
monza calcio
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Venezia calcio

Napoli, tentativo dell’Everton per De Bruyne a gennaio: i dettagli | CM

Foto dell'autore

Aggiungi Calciomercato.it alle fonti di google news

Il centrocampista belga potrebbe dire addio agli azzurri e tornare in Inghilterra, ecco cosa sta succedendo in queste ore.

Continua il momento no per Kevin De Bruyne, che anche contro la Lazio non ha inciso ed è stato sostituito da Giovane a pochi minuti dal fischio finale. Il centrocampista belga sembra essere in calo anche dal punto di vista mentale e a gennaio potrebbe clamorosamente tornare a giocare in Premier League.

De Bruyne
De Bruyne (ANSA) – Calciomercato.it

Secondo alcune informazioni raccolte in esclusiva dalla nostra redazione, l’Everton sarebbe infatti interessato al cartellino dell’ex Manchester City e avrebbe già avviato i primi contatti con l’entourage del calciatore per capire le reali possibilità di riuscita dell’affare. C’è da convincere ovviamente il Napoli, che potrebbe decidere di non liberare De Bruyne a stagione in corso rimandando ogni discorso a giugno. Seguiremo con grande attenzione questa vicenda e come sempre vi terremo aggiornati.

 

De Bruyne potrebbe d

⚽ QUIZ CALCIOMERCATO.IT

Quanto ne sai davvero di calcio?

Solo 1163 utenti hanno superato il 65% di risposte corrette.
Tu riuscirai a fare meglio?

🏆 Serie A 🇮🇹 Nazionale ⭐ Leggende
7926

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Quanto ha pagato la Juventus al Bayer Leverkusen per Kerim Alajbegovic?

2 / 7

Quale di queste grandi bandiere ha giocato anche con un'altra squadra?

3 / 7

A quale club la Juventus cedette Paul Pogba nel 2016 per 105 milioni?

4 / 7

Qual è il miglior marcatore della storia del Napoli?

5 / 7

Quale portiere divenne nel 2001 il più costoso della storia passando alla Juventus?

6 / 7

Santiago Castro ha lasciato il Bologna nell'estate 2026. Per quale squadra gioca ora?

7 / 7

Quale squadra ha acquistato sia Djed Spence dal Tottenham sia Curtis Jones dal Liverpool?

Il tuo punteggio è

Sfida un amico a fare meglio di te:

Facebook

Segui Calciomercato.it per altri quiz:

0%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it è gestito dalla WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie