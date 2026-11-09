Napoli, tentativo dell’Everton per De Bruyne a gennaio: i dettagli | CM

Il centrocampista belga potrebbe dire addio agli azzurri e tornare in Inghilterra, ecco cosa sta succedendo in queste ore.

Continua il momento no per Kevin De Bruyne, che anche contro la Lazio non ha inciso ed è stato sostituito da Giovane a pochi minuti dal fischio finale. Il centrocampista belga sembra essere in calo anche dal punto di vista mentale e a gennaio potrebbe clamorosamente tornare a giocare in Premier League.

Secondo alcune informazioni raccolte in esclusiva dalla nostra redazione, l’Everton sarebbe infatti interessato al cartellino dell’ex Manchester City e avrebbe già avviato i primi contatti con l’entourage del calciatore per capire le reali possibilità di riuscita dell’affare. C’è da convincere ovviamente il Napoli, che potrebbe decidere di non liberare De Bruyne a stagione in corso rimandando ogni discorso a giugno. Seguiremo con grande attenzione questa vicenda e come sempre vi terremo aggiornati.

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