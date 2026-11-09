Infortunio Yildiz, c’è la data del ritiro: novità super in casa Juve

Il numero 10 bianconero ha rilasciato poco fa delle dichiarazioni importantissime sul suo stato di salute.

La Juventus non va oltre il pari sul campo della Fiorentina in una delle gare più attese dell’undicesima giornata di campionato e perde ulteriore terreno dalle prime posizioni della classifica. Intanto, però, c’è da registrare una buonissima notizia per Luciano Spalletti e per i tifosi bianconeri.

Kenan Yildiz, infatti, prosegue il recupero dopo l’intervento chirurgico di osteosintesi alla base del quinto metatarso del piede sinistro e poco fa ha fatto chiarezza sulle sue attuale condizioni: “Mi sento bene, spero presto di tornare in campo il prima possibile. Mi manca la sensazione di giocare a calcio e mi manca soprattutto la Juve. Data del rientro? Penso che mi rivedrete in campo a dicembre“.