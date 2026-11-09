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Milan, buone notizie dall’infermeria: le ultime su Pavlovic

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Le ultime in casa rossonera dopo il prezioso successo ottenuto domenica sul campo del Genoa di De Rossi.

Il Milan si impone sul campo del Genoa nell’undicesima giornata di campionato, supera il Como di Fabregas e si porta momentaneamente al quarto posto in classifica, l’ultimo utile per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

Ruben Amorim
Amorim (Ansa Foto) – calciomercato.it

Non sono finite qui le buone notizie per Ruben Amorim e per tutti i tifosi rossoneri. Strahinja Pavlovic – secondo quanto evidenziato da “La Gazzetta dello Sport” – non risponderà infatti alla convocazione della Serbia per recuperare dal problema alla spalla accusato negli ultimi giorni e dovrebbe tornare a disposizione per la sfida contro il Frosinone, in programma domenica 22 novembre alla ripresa del campionato dopo la sosta per le Nazionali.

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