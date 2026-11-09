Napoli, buone notizie per Allegri: 4 big rientrano dopo la sosta

Arrivano aggiornamenti importanti in casa azzurra in vista della ripresa del campionato, ecco le ultimissime.
Il Napoli deve rimandare ancora una volta l’appuntamento con la vittoria. Dopo le sconfitte contro Juve in campionato e Porto in Champions League, gli azzurri pareggiano in casa con la Lazio nel match valido per l’undicesima giornata di Serie A.
Ora c’è la sosta per le Nazionali, ma intanto arrivano buonissime notizie per Massimiliano Allegri proprio in vista della sfida contro il Torino, in programma sabato 21 novembre alla ripresa. Il tecnico azzurro infatti riavrà quasi sicuramente a disposizione 4 elementi importantissimi della rosa, ovvero Badiashile, Di Lorenzo, Spinazzola e David Neres.
Recuperi fondamentali per tornare alla vittoria e per recuperare terreno nella graduatoria generale.
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