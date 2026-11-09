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Calhanoglu-Inter, svelato il futuro: c’è l’annuncio

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Aggiornamenti importanti in casa nerazzurra, ecco quanto dichiarato dal centrocampista turco.

Ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e al momento qualsiasi discorso relativo al rinnovo non è ancora entrato nel vivo. Proprio per questo motivo, il futuro di Hakan Calhanoglu resta tutto da scrivere e continua a tenere in apprensione i tifosi dell’Inter.

Hakan Calhanoglu
Calhanoglu (Ansa Foto) – calciomercato.it

Ecco intanto quanto ammesso in queste ore dal centrocampista turco ai microfoni di ‘Dazn’: “Futuro? Sono molto tranquillo, amo i miei compagni di squadra e faccio il mio lavoro. Indosso questa maglia da 5 anni, tutti insieme abbiamo vinto tanto e si vedrà. Non c’è da fare tanto casino, state tutti tranquilli“.

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