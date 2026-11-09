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La Juventus sfida il Manchester United per Nagida, tutti i dettagli

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La società bianconera continua a monitorare con grandissima attenzione il calciomercato, le ultime.
Non solo il campo, ma anche il calciomercato. La Juventus continua a sondare diverse piste con l’obiettivo di rinforzare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti in vista della seconda parte di stagione e la priorità rimane sicuramente un terzino sinistro.
Tifosi Juventus all’Allianz Stadium (Ansafoto) – calciomercato.it
Tra i nomi più caldi in tal senso figura sicuramente quello di Mahamadou Nagida, classe 2005 camerunese di proprietà del Rennes. Il calciatore originario di Douala piace anche al Manchester United, ma l’amministratore Carnevali è al lavoro per bruciare la concorrenza dei Red Devils e per portarlo immediatamente a Torino. Attenzione, dunque, a questa pista e alle prossime settimane che potrebbero risultare decisive per l’eventuale trasferimento di Nagida in Serie A.
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