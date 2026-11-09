La Juventus sfida il Manchester United per Nagida, tutti i dettagli

Tra i nomi più caldi in tal senso figura sicuramente quello di Mahamadou Nagida, classe 2005 camerunese di proprietà del Rennes. Il calciatore originario di Douala piace anche al Manchester United, ma l’amministratore Carnevali è al lavoro per bruciare la concorrenza dei Red Devils e per portarlo immediatamente a Torino. Attenzione, dunque, a questa pista e alle prossime settimane che potrebbero risultare decisive per l’eventuale trasferimento di Nagida in Serie A.