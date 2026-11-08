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Fiorentina-Juventus 2-2, i bianconeri raggiungono due volte i viola

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Termina in parità, 2-2, l’ultima partita dell’undicesimo turno di Serie A con la Juventus che pareggia per 2-2 in casa della Fiorentina.

Fiorentina-Juventus
La Juventus pareggia a Firenze (Ansa Foto) – calciomercato.it

Viola in vantaggio dopo pochi minuti grazie alla rete di Pellegrino, ma è Woltemade a pareggiare i conti per gli uomini di Luciano Spalletti.

Nella ripresa nuovo vantaggio dei viola grazie al gol di Njie, al terzo gol consecutivo in questo campionato. Il pari finale è di Bremer che regala un punto ai bianconeri.

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