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Cessione vicina in casa Milan, a gennaio sarà addio

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La vittoria arrivata sul campo del Genoa per 1-2 ha rilanciato il Milan in classifica e riscattato il KO in Europa League.

Amorim
Amorim (Ansa Foto) – calciomercato.it

I rossoneri hanno trovato tre punti fondamentali per la propria classifica con buone indicazioni per Ruben Amorim, ma anche una per quello che riguarda il mercato con una cessione che appare sempre più vicina.

La decisione di puntare su Yunus Musah come terzino sinistro sembra una chiara intenzione di Ruben Amorim di non voler puntare su Estupinan come titolare nel ruolo di terzino sinistro.

Per l’ex Brighton potrebbero aprirsi le porte della cessione durante il mercato di gennaio con diverse squadre che già si erano fatte avanti durante la scorsa estate.

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