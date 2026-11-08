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Sassuolo, Aquilani adesso rischia l’esonero: ci sono 2 idee per la sostituzione

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Momento delicatissimo in casa neroverde dopo la sconfitta subita sul campo della Roma. 

Il Sassuolo perde ancora. I neroverdi si arrendono alla Roma nell’anticipo dell’undicesima giornata di Serie A e rimediano la sesta sconfitta negli ultimi sette incontri, addirittura la quinta consecutiva. Un ruolino di marcia da dimenticare che relega al momento il Sassuolo al 17esimo posto in classifica.

Vincenzo Montella
Vincenzo Montella (Ansa) – Calciomercato.it

La posizione di Alberto Aquilani è seriamente a rischio e non è da escludere il suo esonero già nel corso di questa sosta per le Nazionali. In caso di addio – stando a quando evidenziato in queste ore dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio – la dirigenza del Sassuolo avrebbe individuato in Roberto D’Aversa e Vincenzo Montella i profili ideale per guidare il club da qui al termine della stagione. Chi la spunterà tra i due alla fine?

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