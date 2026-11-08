Voti Genoa-Milan 1-2, salto in avanti in classifica per i rossoneri

Il Milan vince per 1-2 in casa del Genoa e si rilancia in classifica avvicinandosi alla testa della Serie A.
Vittoria per 1-2 per i rossoneri che passano in vantaggio grazie alla rete di Cisse e raddoppiano con Pulisic.
Nel finale di partita arriva il gol di Ellertsson che riapre la partita, ma nonostante gli assalti finali i rossoneri portano a casa i tre punti. Andiamo a vedere i voti della partita.
GENOA: Bijlow 6; Marcandalli 5 (62′ El Shaarawy 6), Ostigard 5, Vasquez 5; Ehizibue 6, Traore 4,5 (85′ Sow sv), Wiafe 6 (85′ Meichtry sv), Ellertsson 6,5 Vitinha 5,5 (74′ Colombo 6), Messias 6 (62′ Baldanzi 6); Osmajic 6.
MILAN: Maignan 6; Gila 6,5, De Winter 6, Diawara 6 (62′ Terracciano 6), Musah 6 (88′ Estupinan sv); Moreira 6,5, Modric 6, Rabiot 6,5, Cisse 7 (61′ Hutchinson 6); Pulisic 7 (79′ Jashari sv), Ramos 6.
AMMONITI: Diawara, Pulisic, Rabiot, Gila, Marcandalli, Ehizibue
MARCATORI: Cisse, Pulisic, Ellertson
Quanto ne sai davvero di calcio?
Solo 1142 utenti
hanno superato il 65% di risposte corrette.
Tu riuscirai a fare meglio?