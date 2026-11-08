Voti Genoa-Milan 1-2, salto in avanti in classifica per i rossoneri

Quale club ha piazzato più acquisti nella top 20 dei più costosi della Serie A nell'estate 2026?

Ci sei andato vicino, ma il carrello più pieno era un altro.

La Fiorentina ha messo cinque acquisti nella top 20: Viery, Beto, Pellegrino, Atta e Oulai. La Juventus si è fermata a quattro (dati Transfermarkt).