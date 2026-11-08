PAGELLE E TABELLINO Napoli-Lazio 1-1: Frattesi illude Gattuso, poi l’autogol di Pedraza

Le valutazioni degli azzurri di Massimiliano Allegri e dei biancocelesti di Gennaro Gattuso al termine della sfida del Maradona, valida per l’undicesima giornata di Serie A

Napoli e Lazio si dividono la posta, al termine della sfida valida come anticipo dell’undicesima giornata di campionato. Un pareggio che non permette agli azzurri di rilanciarsi (dopo i ko con la Juventus e il Porto in Champions League) e che consente a Gattuso di restare in vetta alla classifica anche durante la sosta. Per i biancocelesti (che hanno giocato senza capitan Zaccagni) si tratta del secondo pareggio in campionato (dopo quello con il Milan).

Lazio che domina nel primo tempo: crea almeno sette palle gol, sblocca il risultato con Frattesi e sfiora il raddoppio in più di un’occasione; nella ripresa sale il Napoli, che trova il pareggio con un’autorete di Pedraza e sfiora due volte il raddoppio: in un’occasione, Belahyane salva sulla linea di porta.

Napoli-Lazio, top e flop

NAPOLI

TOP

McTominay 7: Il solito punto di riferimento offensivo. Crea occasioni, partecipa all’azione del pareggio e nel finale sfiora il raddoppio in mezza rovesciata. Si carica la squadra sulle spalle nel momento più complicato.

Rrahmani 6,5: Il leader della difesa azzurra. Lotta con Pinamonti e Noslin e tiene l’intero reparto.

FLOP

Beukema: 5 La lettura difensiva sull’azione del gol di Frattesi è più che rivedibile. Soffre il palleggio di Pinamonti e la velocità di Noslin.

LAZIO

TOP

Belahyane 7,5: Ha tre polmoni: recupera palloni, regala solidità alla fase difensiva, evita un gol con un recupero super sulla linea e crea la più limpida palla gol della ripresa dopo una progressione di quaranta metri. Insostituibile…

Noslin 7: Regala l’assist a Frattesi (il quarto stagionale) e nella ripresa sradica due palloni ai difensori azzurri. Gioca da esterno e da punta, con la stessa veemenza.

FLOP

Floriani Mussolini 5: Soffre l’intraprendenza e la velocità di Lang. Nel primo tempo e ad inizio ripresa viene costantemente puntato e saltato. La Lazio cresce quando Gattuso lo sostituisce con Lazzari.

Napoli-Lazio, il tabellino

NAPOLI-LAZIO 1-1 MARCATORI: 28′ Frattesi (L), 49′ aut. Pedraza (N) NAPOLI (3-5-2): Milinkovic Savic; Beukema, Rrahmani, Marin; Vergara (74′ Politano), De Bruyne (83′ Giovane), Gilmour (69′ Anguissa), McTominay, Olivera; Lang, Hojlund (74′ Lucca). All. Allegri. LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini (60′ Lazzari), Sutalo (33′ Diogo Leite), Provstgaard, Tavares (46′ Pedraza); Frattesi (78′ Cancellieri), Belahyane, Taylor; Isaksen, Pinamonti (60′ Dele-Bashiru), Noslin. All. Gattuso. ARBITRO: Marinelli AMMONITI: Lang (N), Vergara (N), Gilmour (N), Pedraza (L) ESPULSI: –