Inter-Como, le ultime: chi gioca tra Dimarco e Carlos Augusto, conferma Zielinski

Cresce l’attesa per la super sfida tra la terza e la quarta forza del campionato, le probabili formazioni.

Inter e Como si affrontano in una delle gare più attese e interessanti dell’undicesima giornata di Serie A nell’anticipo di mezzogiorno. Entrambe le squadre hanno vinto e convinto in Europa: i nerazzurri si sono imposti sul campo del Feyenoord, mentre la squadra di Fabregas ha travolto il Lens.

In casa nerazzurra, rientra Bastoni in difesa mentre in mezzo al campo sarà confermato quasi sicuramente Zielinski dal 1′. In attacco, Thuram e Pio Esposito sono in netto vantaggio su Bonny per partire titolari. Ecco le probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Martínez, Bisseck, Akanji, Bastoni, Spence, Barella, Çalhanoglu, Zielinski, Dimarco, Thuram, Esposito. All. Cristian Chivu

COMO (4-2-3-1): Butez, Couto, Ramón, Kempf, Valle, Perrone, Milla, da Cunha, Paz, Baturina, Douvikas. All. Cesc Fabregas