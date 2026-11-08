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Inter-Como, le ultime: chi gioca tra Dimarco e Carlos Augusto, conferma Zielinski

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Cresce l’attesa per la super sfida tra la terza e la quarta forza del campionato, le probabili formazioni. 

Inter e Como si affrontano in una delle gare più attese e interessanti dell’undicesima giornata di Serie A nell’anticipo di mezzogiorno. Entrambe le squadre hanno vinto e convinto in Europa: i nerazzurri si sono imposti sul campo del Feyenoord, mentre la squadra di Fabregas ha travolto il Lens.

Feyenoord-Inter, le scelte di Chivu
Chivu (Ansa) – Calciomercato.it

In casa nerazzurra, rientra Bastoni in difesa mentre in mezzo al campo sarà confermato quasi sicuramente Zielinski dal 1′. In attacco, Thuram e Pio Esposito sono in netto vantaggio su Bonny per partire titolari. Ecco le probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Martínez, Bisseck, Akanji, Bastoni, Spence, Barella, Çalhanoglu, Zielinski, Dimarco, Thuram, Esposito. All. Cristian Chivu

COMO (4-2-3-1): Butez, Couto, Ramón, Kempf, Valle, Perrone, Milla, da Cunha, Paz, Baturina, Douvikas. All. Cesc Fabregas

 

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