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Nuova tegola in casa Milan, Amorim deve fare i conti con l’emergenza infortuni

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Nuovo infortunio in casa Milan con Ruben Amorim che dovrà fare i conti con l’emergenza in vista della trasferta di oggi contro il Genoa.

Ruben Amorim
Amorim (Ansa Foto) – calciomercato.it

Il tecnico portoghese infatti dovrà fare a meno di un nuovo titolare nella partita contro la formazione di Daniele De Rossi.

Non sarà a disposizione infatti Strahinja Pavlović con il difensore serbo che non è stato convocato e al suo posto dovrebbe agire Diawara. Sulla sinistra dovrebbe esserci Estupiñán.

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