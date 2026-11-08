Nuova tegola in casa Milan, Amorim deve fare i conti con l’emergenza infortuni

Nuovo infortunio in casa Milan con Ruben Amorim che dovrà fare i conti con l’emergenza in vista della trasferta di oggi contro il Genoa.
Il tecnico portoghese infatti dovrà fare a meno di un nuovo titolare nella partita contro la formazione di Daniele De Rossi.
Non sarà a disposizione infatti Strahinja Pavlović con il difensore serbo che non è stato convocato e al suo posto dovrebbe agire Diawara. Sulla sinistra dovrebbe esserci Estupiñán.
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