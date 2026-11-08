Intreccio Icardi: porte chiuse all’Inter, Spalletti lo spinge alla Juve

Il bomber argentino è uno degli svincolati di lusso sul mercato: le ultime novità sul suo futuro

Mauro Icardi resta al momento senza squadra e guarda soprattutto al campionato italiano per ripartire.

Il centravanti argentino in estate ha lasciato il Galatasaray dopo la scadenza del contratto e rimane uno degli svincolati di lusso sul mercato. Icardi sogna un ritorno all’Inter e tramite i suoi agenti si è proposto al club campione d’Italia nelle ultime settimane, incassando però il secco ‘no’ dei nerazzurri.

Icardi torna in Serie A? Torna sotto la Juventus

Il presidente Marotta infatti anche pubblicamente ha chiuso a un eventuale ingaggio di Icardi, smentendo categoricamente le ultime indiscrezioni: “Non rientra nei nostri piani, anche perché l’Inter non cerca una punta”.

Niente ritorno a Milano quindi per il bomber albiceleste, sul quale invece ci sarebbe l’interesse della Juventus che aveva sondato il giocatore già lo scorso gennaio. Secondo l’emittente argentina ‘Tyc Sports’, l’opzione bianconera sarebbe la più concreta in vista della riapertura del mercato.

Luciano Spalletti, suo ex allenatore all’Inter, sarebbe a caccia di un centravanti di ruolo e avrebbe dato il via libera alla dirigenza per l’ingaggio di Icardi.