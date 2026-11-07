Nazionale, primo forfait per infortunio: Mancini convoca un sostituto

Roberto Mancini deve fare i conti con il primo infortunio dei giocatori facenti parte della lista dei convocati per le partite contro Francia e Belgio.
Il CT azzurro, infatti, ha dovuto procedere a una sostituzione per via di un infortunio.
Gianluca Mancini della Roma, infatti, non potrà rispondere alla convocazione del CT per le ultime due partite del girone di Nations League. Al suo posto Roberto Mancini ha convocato Matteo Palma, giovane difensore dell’Udinese che, nonostante il momento difficile dei friulani, si sta mettendo in mostra suon di buone prestazioni.
Quanto ne sai davvero di calcio?
Solo 1135 utenti
hanno superato il 65% di risposte corrette.
Tu riuscirai a fare meglio?