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Voti Parma-Bologna 1-2, volano i rossoblu di Palladino

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Il Bologna di Raffaele Palladino vince un’altra partita e si lancia in classifica nelle zone alte della Serie A.

Bologna
I voti di Parma-Bologna (Ansa Foto) – calciomercato.it

Successo per 1-2 in casa del Parma con i padroni di casa che restano in dieci uomini dopo pochi minuti.

Ne approfitta il Bologna nella ripresa passando in vantaggio grazie alla rete di Theate su assist di Cambiaghi, raddoppiando poi con il calcio di rigore di Orsolini. Nel finale Sierro riapre la partita per il Parma, sempre su calcio di rigore, per un’ingenuità di Vitik su Fabbian. Andiamo a vedere i voti della sfida.

PARMA (3-5-2): Daffara 7; Delprato 6, Troilo 6, Ndiaye 4; Cremaschi 5,5 (46′ Britschgi sv), Fabbian 6 (81′ Alqmvist sv), Sierro 6,5 (81′ Ordoñez 5,5), Keita 6, Valeri 6; Romero 5,5 (21′ Touré 5,5), Lontani 6 (46′ Elphege 6). Allenatore Gilardino
BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski 6,5; Darmian 6, Casale 6 (58′ Helland 6), Theate 7; Zortea 6 (46′ Orsolini 6,5), Pobega 6,5, Ferguson 6,5, Miranda 6 (25′ Mbangula 6,5); Bernardeschi 6, Cambiaghi 7 (74′ Vitik 4,5); Odgaard 6 (58′ Piccoli 6). Allenatore Palladino
AMMONITI:
ESPULSO: Ndiaye
MARCATORI: Theate, Orsolini rigore, Sierro rigore

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