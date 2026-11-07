Juric e il futuro di Varela: “La strada è ancora lunga, ecco chi decide”

L’allenatore del Monza si è soffermato sul momento e le voci in merito al giovane bomber portoghese, convocato per la prima volta in Nazionale maggiore

L’uomo copertina in questa prima parte di stagione in casa Monza è certamente Gustavo Varela, capocannoniere del campionato e fresco di convocazione in Nazionale.

Ivan Juric si affiderà al centravanti portoghese per tornare a far punti nel derby lombardo al ‘Brianteo’ contro l’Atalanta. Intanto il tecnico tesse le lodi di Varela: “L’aspetto che mi colpisce è la serietà e l’impegno che ci mette ogni giorno nel voler crescere. Noi gli facciamo vedere un difetto e lui vuole subito toglierlo restando più tempo in campo anche dopo gli allenamenti”, ha sottolineato Juric in conferenza stampa alla domanda dell’inviato di Calciomercato.it.

Juric pre Monza-Atalanta: “Se Varela resta? Non chiedo mai di vendere qualcuno”

L’allenatore croato ha proseguito sul momento super di Varela, stimolando allo stesso tempo il giocatore a compiere un ulteriore step: “Sarò in controtendenza ma per me è solo all’inizio. Ci sono cose ancora che può migliorare tanto. Dalla sua ha un bellissimo tiro, fisicamente è aerobico e ha molta forza. In questi tre mesi ha fatto dei passi in avanti molto importanti, però la strada per diventare un top è ancora lunga“.

🗣️ #Juric sul futuro di #Varela: “Resterà a gennaio? Non dico mai al club di vendere qualcuno viste le mie esperienze precedenti. Deve decidere la proprietà. La strada per diventare un top è ancora lunga: mi colpisce la serietà nel volersi sempre migliorare” 📲 @calciomercatoit — Giorgio Musso (@GiokerMusso) November 7, 2026

Juric non si è sottratto neanche alla domanda sul futuro del giovane centravanti portoghese, finito nel mirino delle big: “Se la dirigenza mi ha rassicurato sulla permanenza a gennaio di Varela? Non chiedo mai alla società di vendere qualcuno, viste le mie esperienze precedenti (sorride, ndr)”.

“Al Torino con Buongiorno abbiamo rifiutato prima 25 milioni e poi lo abbiamo rivenduto a 40… Ci credevamo e siamo riusciti a fare un bel lavoro. In altri casi invece come Schuurs, che è stato forse il miglior difensore che ho avuto, purtroppo si è fatto male gravemente e l’offerta molto alta che avevamo è saltata. Si tratta di situazioni dove deve decidere la proprietà“, ha aggiunto Juric nella conferenza pre Atalanta a Monzello.