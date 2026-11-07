Milan e Roma tremano, emissari arabi in Italia per Maignan e Svilar | CM

Grandi manovre di mercato in vista del nuovo anno, ecco cosa sta accadendo in queste ore.

Campanello d’allarme per Milan e Roma in vista del nuovo anno. Il club rossonero e quello giallorosso, infatti, rischiano di perdere due dei calciatori più importanti della propria rosa, ovvero Mike Maignan e Mile Svilar ma procediamo con ordine e proviamo a fare ulteriore chiarezza in tal senso.

Secondo informazioni raccolte in esclusiva dalla nostra redazione, alcuni emissari arabi sarebbero in Italia per prendere un grande portiere e i primi nomi della lista sarebbero proprio quelli del francese classe ’95 del Milan e del belga naturalizzato serbo classe ’99 di proprietà della Roma. In ogni caso, servirà un’offerta monstre per convincere i due club a cedere il loro numero 1: come si concluderà alla fine questa vicenda?