Juventus, Spalletti recupera McKennie: ma c’è un’altra assenza per Firenze

L’allenatore bianconero sorride a metà in vista della trasferta di campionato contro la Fiorentina: gli ultimi aggiornamenti dalla Continassa

Una buona e una cattiva notizia per Luciano Spalletti alla vigilia della delicata trasferta del ‘Franchi’ contro la Fiorentina.

Il tecnico della Juventus molto probabilmente non avrà a disposizione Andrea Cambiaso, uscito acciaccato dalla sfida di giovedì in Europa League vinta in casa dell’AZ Alkmaar. Il laterale bianconero accusa un affaticamento muscolare e difficilmente recupererà per l’incrocio di campionato a Firenze.

Fiorentina-Juve, Spalletti perde Cambiaso: le ultime di formazione

Di contro, Spalletti recupera invece Weston McKennie per il posticipo di domenica sera. Il centrocampista ci sarà a Firenze, dopo che l’allenatore di Certaldo lo aveva tenuto precauzionalmente a riposo nella trasferta in Olanda.

McKennie potrebbe prendere il posto proprio di Cambiaso sulla fascia sinistra, con il jolly statunitense in vantaggio su Cabal nel 3-4-3 della Juve. In attacco invece Spalletti sembra intenzionato a confermare il tridente composto da Alajbegovic, Kolo Muani e Woltemade. È tornato ad allenarsi in gruppo Celik, mentre Conceicao ha svolto solo una parte della rifinitura con la squadra.

La probabile formazione della Juventus (3-4-3): Vicario; Gatti, Bremer, Lucumì; Kalulu, Douglas Luiz, Koopmeiners, McKennie; Kolo Muani, Woltemade, Alajbegovic