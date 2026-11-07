Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
frosinone calcio
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
monza calcio
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Venezia calcio

Juventus, Spalletti recupera McKennie: ma c’è un’altra assenza per Firenze

Foto dell'autore

Aggiungi Calciomercato.it alle fonti di google news

L’allenatore bianconero sorride a metà in vista della trasferta di campionato contro la Fiorentina: gli ultimi aggiornamenti dalla Continassa

Una buona e una cattiva notizia per Luciano Spalletti alla vigilia della delicata trasferta del ‘Franchi’ contro la Fiorentina.

Le scelte di Spalletti per Fiorentina-Juve
Spalletti recupera McKennie (Ansa) – Calciomercato.it

Il tecnico della Juventus molto probabilmente non avrà a disposizione Andrea Cambiaso, uscito acciaccato dalla sfida di giovedì in Europa League vinta in casa dell’AZ Alkmaar. Il laterale bianconero accusa un affaticamento muscolare e difficilmente recupererà per l’incrocio di campionato a Firenze.

Fiorentina-Juve, Spalletti perde Cambiaso: le ultime di formazione

Di contro, Spalletti recupera invece Weston McKennie per il posticipo di domenica sera. Il centrocampista ci sarà a Firenze, dopo che l’allenatore di Certaldo lo aveva tenuto precauzionalmente a riposo nella trasferta in Olanda.

Juventus, rientra Cambiaso
Cambiaso alle prese con un affaticamento muscolare (Ansa) – Calciomercato.it

McKennie potrebbe prendere il posto proprio di Cambiaso sulla fascia sinistra, con il jolly statunitense in vantaggio su Cabal nel 3-4-3 della Juve. In attacco invece Spalletti sembra intenzionato a confermare il tridente composto da Alajbegovic, Kolo Muani e Woltemade. È tornato ad allenarsi in gruppo Celik, mentre Conceicao ha svolto solo una parte della rifinitura con la squadra. 

La probabile formazione della Juventus (3-4-3): Vicario; Gatti, Bremer, Lucumì; Kalulu, Douglas Luiz, Koopmeiners, McKennie; Kolo Muani, Woltemade, Alajbegovic

⚽ QUIZ CALCIOMERCATO.IT

Quanto ne sai davvero di calcio?

Solo 1126 utenti hanno superato il 65% di risposte corrette.
Tu riuscirai a fare meglio?

🏆 Serie A 🇮🇹 Nazionale ⭐ Leggende
7864

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Qual è la squadra del centro-sud che ha vinto più scudetti?

2 / 7

Qual è stato l'acquisto più costoso della Serie A nel mercato estivo 2026?

3 / 7

Il Milan ha speso 50 milioni per Diego Moreira. Da quale club è arrivato?

4 / 7

Da quale club arrivò Diego Armando Maradona al Napoli nel 1984?

5 / 7

Da quale club arrivò Andriy Shevchenko al Milan nel 1999?

6 / 7

Da quale club arrivò Gonzalo Higuaín alla Juventus nel 2016?

7 / 7

Quale di queste grandi bandiere ha giocato anche con un'altra squadra?

Il tuo punteggio è

Sfida un amico a fare meglio di te:

Facebook

Segui Calciomercato.it per altri quiz:

0%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it è gestito dalla WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie