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Esonero Sarri, ore decisive in casa Atalanta: già individuato il sostituto

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Momento delicatissimo per i nerazzurri che non sono andati oltre il pareggio contro il Kairat. 

Continua la crisi dell’Atalanta, che in Conference League non va oltre l’1-1 in casa contro il Kairat e lascia il campo tra i fischi del pubblico. I nerazzurri non sanno più vincere e adesso sono attesi dalla delicata trasferta sul campo del Monza, in programma domenica alle ore 15,00.

Stefano Pioli
Pioli (Ansa Foto) – calciomercato.it

Il futuro di Maurizio Sarri appare sempre più in bilico e, in caso di altro passo falso nel prossimo turno di campionato, potrebbe esserci l’esonero dell’ex tecnico di Napoli e Juventus. Ma chi arriverebbe al suo posto? Secondo quanto riferito in queste ore da ‘Sportmediaset’, la dirigenza dell’Atalanta avrebbe già individuato in Stefano Pioli l’allenatore ideale per ripartire. Attenzione, dunque, alla gara di domenica prossima tra Monza e Atalanta, ormai decisiva per il futuro di Sarri.

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