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Panchina a Deschamps, svolta a sorpresa: ci siamo

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Didier Deschamps potrebbe tornare presto su una panchina con l’ex CT della nazionale francese che è finito nel mirino di una big europea.

Didier Deschamps
Panchina in arrivo per Deschamps – calciomercato.it (foto Ansa)

L’ex centrocampista della Juventus è libero da contratto dopo la fine della sua avventura sulla panchina della nazionale transalpina e a breve potrebbe arrivare la chiamata di una big.

Secondo quanto riportato dai media inglesi e francesi, Deschamps sarebbe finito nel mirino del Manchester United che, nonostante la vittoria in Champions League contro la Roma, potrebbe esonerare Carrick dopo il prossimo weekend.

Deschamps arriverebbe sulla panchina del Manchester United, quindi in occasione della sosta per le nazionali, iniziando a lavorare in casa Red Devils per stilare il suo nuovo progetto.

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