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Un big rischia di uscire definitivamente dalle convocazioni, sorpresa in nazionale

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Le convocazioni di Roberto Mancini hanno fatto discutere sia tra le conferme che per le sorprese in arrivo e gli esclusi eccellenti.

Roberto Mancini
Roberto Mancini (Ansa Foto) – calciomercato.it

Tra i calciatori che non fanno parte della lista dei 31 convocati c’è Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli fuori per infortunio.

Il futuro del terzino destro con la Nazionale italiana però appare un rebus. In questo momento Kayode appare intoccabile nella lista dei convocati degli azzurri, così come Marco Palestra che ha recuperato dall’infortunio e si appresta a diventare un punto fermo del Chelsea di Xabi Alonso.

Con la presenza dei due giovani sulla corsia laterale destra risulterà complicato per Di Lorenzo trovare spazio nel ruolo di terzino, a meno che Roberto Mancini non abbia intenzione di schierarlo come centrale in una difesa a tre.

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