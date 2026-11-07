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Convocati Italia, otto esclusioni che fanno discutere

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Nella serata di giovedì Roberto Mancini ha diramato la lista dei convocati in vista delle partite di Nations League contro Francia e Belgio. Il CT azzurro ha deciso di chiamare 31 calciatori tra conferme, sorprese ed esclusioni eccellenti.

Roberto Mancini
Gli assenti dai convocati di Mancini (Ansa Foto) – calciomercato.it

In queste ore stanno facendo discutere in particolare otto nomi che non sono stati inseriti dal CT in vista delle ultime due partite del girone di Nations League.

Sono rimasti fuori Mateo Retegui, per il quale probabilmente lo stesso Mancini darà una spiegazione considerato il fatto che nelle ultime partite con il suo club non è sceso in campo. Fuori dalle convocazioni anche Calò, centrocampista del Frosinone, uno tra i migliori per quello che riguarda il rendimento nel campionato di Serie A con il calciatore classe 1997 che dovrà rimandare il suo appuntamento con la Nazionale italiana.

Fuori Daniel Maldini nonostante le molte defezioni in attacco, mentre non è stato convocato Coppola, difensore del Paris FC. Resta fuori dalle convocazioni Bryan Cristante che era stato chiamato in occasione delle partite di settembre, salvo poi saltare l’impegno per infortunio.

Non convocati i due calciatori della vecchia guardia come Bernardeschi e Berardi per i quali si era parlato di un possibile ritorno, ma per il l’attaccante del Sassuolo c’è anche un infortunio che lo terrà fuori fino alla fine di novembre. Non ci sarà spazio poi per Samuele Inacio, giovane attaccante che è stato aggregato alla Nazionale Under 21 di Silvio Baldini.

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