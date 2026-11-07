Roma-Sassuolo, le probabili formazioni: pochi dubbi per Gasperini e Aquilani

I giallorossi vogliono tornare subito alla vittoria dopo il pesante ko contro il Manchester United in Europa.

La Roma ospita il Sassuolo nell’anticipo serale dell’undicesima giornata di Serie A. i giallorossi sono al momento terzi in classifica e vogliono tornare subito alla vittoria dopo il passo falso in Champions League contro il Manchester United, mentre i neroverdi occupano la 17esima posizione in classifica.

Roma in campo con il consueto 3-4-2-1, con Soulé e Mora alle spalle dell’unica punta Malen. Dall’altra parte non ci sarà Berardi e, dunque, probabile tridente offensivo con Esposito, Bowie e Laurienté. Ecco le probabili formazioni:

ROMA (3-4-2-1): Vasquez; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, Cristante, Pisilli, Wesley; Soulé, Mora; Malen

SASSUOLO (4-3-3): Turati; Van der Brempt, Idzes, Candé, Doig; Thorstvedt, Matic, Bakola; Esposito, Bowie, Laurienté