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Infortunio Kean, cambiano i tempi di recupero: c’è la data del rientro

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Aggiornamenti importanti in casa lariana in vista dei prossimi impegni di campionato e Champions League. 

Il Como continua a volare e adesso è atteso dalla delicatissima trasferta sul campo dell’Inter, che potrebbe dire moltissimo in chiave scudetto. Fabregas sarà costretto a rinunciare ancora una volta all’infortunio Moise Kean, ma adesso arrivano aggiornamenti importanti sulle condizioni dell’attaccante della Nazionale italiana.

Cesc Fabregas
Cesc Fabregas (Ansa Foto) – calciomercato.it

Ecco infatti quanto ammesso dal direttore sportivo del Como, Carlalberto Ludi, ai microfoni di ‘Radio Radio’: “Come sta Moise? Purtroppo le due partite con la Nazionale hanno complicato un piccolo problema sul quale non vogliamo prenderci nessun rischio. Ci auguriamo che entro fine novembre possa tornare a disposizione. Siamo tutti sicuri che Kean rappresenterà un valore aggiunto per il Como nei prossimi quattro anni“.

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