Infortunio Kean, cambiano i tempi di recupero: c’è la data del rientro

Aggiornamenti importanti in casa lariana in vista dei prossimi impegni di campionato e Champions League.

Il Como continua a volare e adesso è atteso dalla delicatissima trasferta sul campo dell’Inter, che potrebbe dire moltissimo in chiave scudetto. Fabregas sarà costretto a rinunciare ancora una volta all’infortunio Moise Kean, ma adesso arrivano aggiornamenti importanti sulle condizioni dell’attaccante della Nazionale italiana.

Ecco infatti quanto ammesso dal direttore sportivo del Como, Carlalberto Ludi, ai microfoni di ‘Radio Radio’: “Come sta Moise? Purtroppo le due partite con la Nazionale hanno complicato un piccolo problema sul quale non vogliamo prenderci nessun rischio. Ci auguriamo che entro fine novembre possa tornare a disposizione. Siamo tutti sicuri che Kean rappresenterà un valore aggiunto per il Como nei prossimi quattro anni“.