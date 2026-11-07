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Panchina Napoli, nome clamoroso se salta Allegri: tutti i dettagli

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Il futuro dell’attuale allenatore azzurro è legato all’esito della prossima sfida di campionato contro la Lazio. 

Crisi nera per il Napoli, che viene dalla sconfitta in campionato contro la Juventus e da quella in Champions League per mano del Porto. Gli azzurri ora sono chiamati a voltare immediatamente pagina contro la Lazio e proprio dall’esito della sfida contro l’attuale capolista del campionato dipende anche il futuro di Massimiliano Allegri.

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Sergio Conceicao (foto Ansa) – Calciomercato.it

In caso di esonero, ci sarebbero diversi nomi accostati alla panchina azzurra ma – stando a quanto riportato da ‘Footmercato’ – nelle ultime ore sarebbero in netto rialzo anche le quotazioni di Sergio Conceicao che vanta un buonissimo rapporto con il presidente Aurelio De Laurentiis. L’allenatore portoghese, che conosce bene la Serie A per aver guidato il Milan nella stagione 2024-25, accetterebbe immediatamente una eventuale chiamata del Napoli: attenzione, dunque, a questa pista che rischia di entrare nel vivo già nei prossimi giorni.

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