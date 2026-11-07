Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
frosinone calcio
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
monza calcio
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Venezia calcio

Voti Roma-Sassuolo 3-0, giallorossi al secondo posto

Foto dell'autore

Vittoria importante della Roma in Serie A con i giallorossi che battono il Sassuolo e si portano momentaneamente al secondo posto.

Gian Piero Gasperini
Gasperini (Ansa Foto) – calciomercato.it

Già nel primo tempo i giallorossi indirizzano la partita grazie alla rete di Hermoso e l’autorete di Walukiewicz.

In attesa delle partite domenicali con tre big match in programma, i giallorossi si portano a un punto dalla Lazio capolista con gli uomini di Gattuso che dovranno fare visita al Napoli di Massimiliano Allegri. Andiamo a vedere i voti della sfida dell’Olimpico.

ROMA (3-4-2-1): Vasquez 6; Balerdi 6,5, N’Dicka 6,5, Hermoso 7,5 (77′ Koulierakis 6); Molina 6, Cristante 6,5, Koné 6 (66′ De Roon 6), Wesley 6,5; Soulé 6,5, Mora 7 (66′ Pisilli 6); Malen 6,5 (77′ Castro 6). Allenatore Gasperini.
SASSUOLO (3-5-2): Muric 5,5; Walukiewicz 5, Idzes 5,5, Caleta-Car 5,5, Cinquegrano 5 (46′ Van den Brempt 5,5), Sulemana 5,5, Matic 5,5 (46′ Bowie 5,5), Thorstvedt 5 (69′ Lipani 5,5), Doig 5,5; Esposito 5,5 (69′ Adzic 5,5), Laurienté 5. Allenatore Aquilani.
MARCATORI: Hermoso, Walukiewicz autorete, Mora

.

⚽ QUIZ CALCIOMERCATO.IT

Quanto ne sai davvero di calcio?

Solo 1137 utenti hanno superato il 65% di risposte corrette.
Tu riuscirai a fare meglio?

🏆 Serie A 🇮🇹 Nazionale ⭐ Leggende
7882

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Qual è stata la cessione più ricca di un club di Serie A nel mercato estivo 2026?

2 / 7

Quale squadra rimontò il Barcellona vincendo 3-0 all'Olimpico nella Champions League 2017/18?

3 / 7

Tarik Muharemovic ha lasciato il Sassuolo per 37 milioni nell'estate 2026. Dove è andato?

4 / 7

Quanto ha pagato la Juventus al Bayer Leverkusen per Kerim Alajbegovic?

5 / 7

Da quale club l'Inter acquistò Ronaldo il Fenomeno nel 1997, con una cifra record mondiale?

6 / 7

Quale portiere divenne nel 2001 il più costoso della storia passando alla Juventus?

7 / 7

Quale squadra ha perso più finali di Coppa Italia?

Il tuo punteggio è

Sfida un amico a fare meglio di te:

Facebook

Segui Calciomercato.it per altri quiz:

0%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it è gestito dalla WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie