Voti Roma-Sassuolo 3-0, giallorossi al secondo posto

Vittoria importante della Roma in Serie A con i giallorossi che battono il Sassuolo e si portano momentaneamente al secondo posto.
Già nel primo tempo i giallorossi indirizzano la partita grazie alla rete di Hermoso e l’autorete di Walukiewicz.
In attesa delle partite domenicali con tre big match in programma, i giallorossi si portano a un punto dalla Lazio capolista con gli uomini di Gattuso che dovranno fare visita al Napoli di Massimiliano Allegri. Andiamo a vedere i voti della sfida dell’Olimpico.
ROMA (3-4-2-1): Vasquez 6; Balerdi 6,5, N’Dicka 6,5, Hermoso 7,5 (77′ Koulierakis 6); Molina 6, Cristante 6,5, Koné 6 (66′ De Roon 6), Wesley 6,5; Soulé 6,5, Mora 7 (66′ Pisilli 6); Malen 6,5 (77′ Castro 6). Allenatore Gasperini.
SASSUOLO (3-5-2): Muric 5,5; Walukiewicz 5, Idzes 5,5, Caleta-Car 5,5, Cinquegrano 5 (46′ Van den Brempt 5,5), Sulemana 5,5, Matic 5,5 (46′ Bowie 5,5), Thorstvedt 5 (69′ Lipani 5,5), Doig 5,5; Esposito 5,5 (69′ Adzic 5,5), Laurienté 5. Allenatore Aquilani.
MARCATORI: Hermoso, Walukiewicz autorete, Mora
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