La Roma vuole un esterno d’attacco a gennaio, tutti i nomi

Giallorossi sempre molto attenti sul mercato e pronti a rinforzarsi ulteriormente nella finestra invernale.

In casa Roma il bilancio di questa prima parte di stagione è sicuramente positivo, anche se a Gian Piero Gasperini manca un esterno d’attacco in grado di saltare l’uomo e di creare superiorità numerica. Proprio per questo motivo, il direttore sportivo D’Amico è al lavoro per regalare al tecnico giallorosso il tanto atteso rinforzo già a gennaio.

Sono quattro – secondo “La Gazzetta dello Sport” – i profili monitorati con grandissima attenzione dalla Roma in attacco: si tratta di Endrick del Real Madrid, di Jamie Gittens del Chelsea, di Jamie Leweling dello Stoccarda e infine di Giogi Kvernadze del Frosinone. Tutti nomi importanti che permetterebbero sicuramente alla Roma di compiere un ulteriore passo in avanti: chi arriverà secondo voi nella Capitale a gennaio?