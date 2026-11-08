Fiorentina-Juventus, Spalletti col dubbio Woltemade: chi lo sostituisce

Luciano Spalletti punta a vincere ancora dopo il successo sul campo dell’AZ Alkmaar in Europa League.

Mancano ormai pochissime ore al fischio d’inizio del match tra Fiorentina e Juventus, in programma alle 20,45 e valido per l’undicesimo turno di Serie A. Entrambe le squadra hanno vinto una settimana fa: i viola si sono imposti sul campo del Sassuolo, i bianconeri hanno sconfitto il Napoli di Allegri.

Spalletti cambia modulo e torna al 4-3-3 con Cabal che torna titolare a sinistra al posto dell’infortunato Cambiaso. In attacco Woltemade non è al meglio e, dunque, potrebbe esserci Zhegrova dal 1′, ecco le probabili formazioni:

FIORENTINA (4-3-2-1): De Gea, Jiménez, Dragusin, Viery, Joao Mario, Ndour, Fagioli, Brescianini, Mastantuono, Njie, Pellegrino. All. Paolo Vanoli

JUVENTUS (4-3-3): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumí, Cabal; McKennie, Douglas Luiz, Koopmeiners; Zhegrova, Kolo Muani, Alajbegovic. All. Luciano Spalletti