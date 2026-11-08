Cardinale ci vuole provare: Tresoldi al Milan a gennaio

Il Milan non smette di pensare a Nicolò Tresoldi in vista della seconda parte di stagione.

L’attaccante del Bruges è un desiderio di Gerry Cardinale che vorrebbe metterlo a disposizione di Ruben Amorim in vista della seconda parte di stagione.

La valutazione è di circa 50 milioni di euro, è chiaro che in questo momento freni la trattativa, ma il Milan non vuole lasciare nulla di intentato ed è pronto a puntare anche sulla volontà del calciatore di trasferirsi in rossonero, da sempre grande tifoso del Milan.