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Cardinale ci vuole provare: Tresoldi al Milan a gennaio

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Il Milan non smette di pensare a Nicolò Tresoldi in vista della seconda parte di stagione.

Nicolò Tresoldi
Diversi club su Tresoldi (Ansa Foto) – calciomercato.it

L’attaccante del Bruges è un desiderio di Gerry Cardinale che vorrebbe metterlo a disposizione di Ruben Amorim in vista della seconda parte di stagione.

La valutazione è di circa 50 milioni di euro, è chiaro che in questo momento freni la trattativa, ma il Milan non vuole lasciare nulla di intentato ed è pronto a puntare anche sulla volontà del calciatore di trasferirsi in rossonero, da sempre grande tifoso del Milan.

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