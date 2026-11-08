PAGELLE e TABELLINO Inter-Como 2-0: Esposito-Thuram show, Fabregas torna sulla terra

Voti, top e flop del match di San Siro, valido per l’11° giornata di Serie A. I due attaccanti nerazzurri rilanciano Chivu anche in campionato

L’Inter dimentica il derby e dopo il travolgente successo in Champions contro il Feyenoord schianta anche il Como nella supersfida di campionato al ‘Meazza’.

I campioni d’Italia dominano nel primo tempo e già al 19’ si portano sul doppio vantaggio grazie agli scatenati Esposito e Thuram. Il centravanti azzurro apre le danze, mentre il francese indirizza la partita per la squadra di Chivu.

Tante bocciature nel Como, con Fabregas che torna sulla terra. Malissimo Baturina e Ramon, mentre Nico Paz si accende nel finale (traversa a Martinez battuto) ma è troppo tardi.

Pagelle, Top e Flop Inter-Como: Esposito alla Vieri, Baturina senza magia

INTER

TOP: Esposito 8 – Torna a graffiare anche in campionato dopo la rete in Champions con un guizzo da centravanti di razza. Malgrado la trattenuta di Ramon (mai visto così in difficoltà), riesce a divincolarsi nell’area piccola e a segnare un gol ‘alla Bobo Vieri’. Il raddoppio di Thuram, inoltre, nasce da una sua splendida apertura per Dimarco. Ha il fuoco dentro, oltre al solito lavoro encomiabile per la squadra. Ariete

Thuram 8 – Il tandem d’attacco fa faville e annienta la squadra di Fabregas. Il francese non vuole essere da meno rispetto a Esposito e festeggia nel migliore dei modi il ritorno in Nazionale (dove sfiderà proprio il compagno di reparto sempre a San Siro nel match tra Italia e Francia). Non lascia scampo a Sanchez sul raddoppio nerazzurro, mentre innesca Spence in occasione del vantaggio di Esposito. Quando serve fa pure il terzino: indiavolato

Martinez 6

Akanji 6,5

Bastoni 6,5

Carlos Augusto 7

Spence 7

Barella 7

Calhanoglu 6,5 (81′ Sucic SV)

Zielinski 7 (72′ Mkhitaryan 6)

Dimarco 6,5 (87′ Diouf SV)

Esposito 8 (72′ Bonny 6)

(72′ Bonny 6) Thuram 8 (87′ Pavard SV)

(87′ Pavard SV) All. Chivu 7,5

COMO

TOP: Milla 6 – Como lontano parente della squadra ammirata nelle ultime uscite, con i big di Fabregas che non riescono a incidere. Nel marasma generale l’unico a provarci è lo spagnolo, che calamità diversi palloni a centrocampo senza però trovare la giusta sponda tra i compagni. Cerca di scuotere i suoi ma senza esito

FLOP: Baturina 4,5 – Ramon soffre le pene dell’inferno con gli scatenati Esposito e Thuram, mentre il fantasista croato per una volta non riesce ad accendersi con le sue serpentine. Vivacchia per tutto il primo tempo, senza cambiare mai marcia. Non brilla e resta negli spogliatoi all’intervallo. Senza magia

Sanchez 5,5

Couto 5 (72′ Liberali 5,5)

Ramon 4,5

Kempf 5

Valle 5 (74′ Kaiki 5,5)

Perrone 4,5 (46′ Ricci 5)

Milla 6

Da Cunha 5,5 (74′ Caqueret 5,5)

Nico Paz 5,5

Baturina 4,5 (46′ Smolcic 5)

Douvikas 5

All. Fabregas 4,5

ARBITRO: Chiffi 6,5

Serie A, Tabellino Inter-Como: Chivu cala il poker contro Fabregas

Chivu si rilancia anche in campionato e accorcia a -1 il distacco dalla capolista Lazio. A San Siro non c’è storia nel big match contro il Como, con i nerazzurri che portano a casa i tre punti grazie a un primo tempo di ottima fattura. Il tandem Thuram-Esposito sugli scudi, quarto successo in altrettante sfide per Chivu contro Fabregas.

INTER-COMO 2-0

12′ Esposito; 19′ Thuram

Inter (3-5-2): Martinez, Akanji, Bastoni, Carlos Augusto; Spence, Barella, Calhanoglu (81′ Sucic), Zielinski (72′ Mkhitaryan), Dimarco (87′ Diouf); Esposito (72′ Bonny), Thuram (87′ Pavard). A disposizione: Di Gennaro, Provedel, Stankovic, Stones, Jones, Bisseck, Bovio, Lavelli. Allenatore: Chivu

Como (4-2-3-1): Sanchez, Couto (72′ Liberali), Ramon, Kempf, Valle (74′ Kaiki); Perrone (46′ Ricci), Milla; Da Cunha (74′ Caqueret), Nico Paz, Baturina (46′ Smolcic); Douvikas. A disposizione: Butez, Vigorito, Dossena, Lahdo, Goldaniga, Kambwala, Papaccioli, De Paoli. Allenatore: Fabregas

Arbitro: Chiffi (sez. Padova)

VAR: Paterna

Ammoniti: Esposito (I)

Espulsi:

🏟️ #InterComo – Presenti 77.593 spettatori (1.545 nel settore ospiti) per la sfida del ‘Meazza’ 📲 @calciomercatoit https://t.co/xPhi0tjxn0 — Giorgio Musso (@GiokerMusso) November 8, 2026

Note: recupero 1′ e 3′; presenti 77.593 spettatori (1.545 nel settore ospiti) per la sfida del ‘Meazza’