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Chivu si arrabbia per Thuram dopo Inter-Como: “Succede solo in Italia”

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Le dichiarazioni in conferenza stampa del tecnico nerazzurro e di Fabregas dopo la sfida del ‘Meazza’

L’Inter si rialza subito dopo la sconfitta nel derby e annienta il Como nel big match di giornata. Esposito e Thuram trascinano i campioni d’Italia, con i due attaccanti esaltati da Cristian Chivu: “Sono consapevoli di quello che possono dare alla squadra. Esposito è giovane ma è già un giocatore di livello internazionale, titolare anche nell’Italia“.

Chivu in conferenza dopo Inter-Como
Cristian Chivu, allenatore dell’Inter (Ansa) – Calciomercato.it

Thuram come Lewandowski? Marcus lo conosciamo, in questi anni ha raggiunto uno status mondiale. Solo in Italia viene messo in discussione. Senza Lautaro ha tirato fuori anche la sua leadership”, le parole di Chivu in conferenza stampa.

“La squadra ha sempre reagito, è stata una prestazione importante sotto ogni punto di vista. I ragazzi hanno dato una grande prova di maturità. Ci sono alti e bassi, ma questa prima parte di stagione è stata positiva. Non abbiamo mai parlato delle assenze: ho una rosa competitiva su ogni fronte”, ha concluso il tecnico nerazzurro.

Como, Fabregas: “Inter fortissima, ho ringraziato la squadra”

Cesc Fabregas invece si lecca le ferite e torna sulla terra dopo la scoppiettante vittoria contro il Lens: “Ho ringraziato i ragazzi, se si parla del Como a certi livelli e si è alzata l’asticella, il merito è loro. L’Inter è una squadra fortissima: hanno fatto due finali di Champions, hanno vinto tanti trofei e scudetti in Italia nelle ultime stagioni”.

L’allenatore spagnolo aggiunge dalla sala conferenze di San Siro: “Abbiamo perso due palloni banali e loro sono stati devastanti in contropiede. Ho dovuto cambiare modulo perché ci stavano facendo male. Almeno nella ripresa abbiamo avuto più stabilità. L’Inter fisicamente è fortissima: sono stati superiori“.

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