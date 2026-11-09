Panchina a Montella in Serie A, ritorno a sorpresa in Italia

Spunta l’idea Vincenzo Montella per quello che riguarda la panchina in Serie A.
L’ex CT della Turchia è attualmente libero da contratto dopo il termine della sua avventura con la nazionale turca, giunta con l’esonero dopo i quattro KO in Inghilterra.
In Italia, in questo momento, il Sassuolo starebbe pensando a lui per sostituire Alberto Aquilani che è a forte rischio esonero dopo il pesante KO per 3-0 in casa della Roma.
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