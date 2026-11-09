Chiamata ad Antonio Conte, offerta la panchina

Antonio Conte è sempre un nome caldo per quello che riguarda le panchine più importanti d’Europa e del mondo.

L’ex allenatore di Inter, Juventus e Napoli è finito nel mirino di diversi club, con uno in particolare che negli ultimi giorni si sarebbe fatto avanti per provare a convincerlo.

L’Al-Ahli, infatti, avrebbe provato a contattare Antonio Conte per offrirgli la propria panchina, ma ci sono diversi problemi che rendono l’affare molto complicato.

Da una parte l’aspetto economico, con l’Al-Ahli che dovrebbe pagare un altro ingaggio importante per la panchina e la volontà di Antonio Conte di ripartire con un progetto da inizio stagione, preferendo l’Europa al calcio dell’Arabia Saudita.