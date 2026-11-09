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Juventus, altra tegola per Spalletti: nuovo infortunio e niente Nazionale

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Ennesimo stop per la squadra bianconera dopo il pareggio di Firenze: i tempi di recupero del titolarissimo di Spalletti

Nuovo infortunio per la Juventus e niente Nazionale per il titolarissimo di Luciano Spalletti.

Juventus, Spalletti perde anche Kalulu
Spalletti perde anche Kalulu (Ansa) – Calciomercato.it

Pierre Kalulu ha rimediato un problema muscolare nel match contro la Fiorentina e non potrà rispondere alla convocazione del Ct Zidane con la Francia. Il difensore sarà indisponibile per le sfide di Nations League contro l’Italia a San Siro e con la Turchia.

Lo stakanovista bianconero accusa una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra, dopo gli esami svolti in mattinata al J-Medical.

Juve, si ferma anche Kalulu: i tempi di recupero e quante partite salta

Per Kalulu – come appreso da Calciomercato.it – ci vorranno circa 3 settimane per il ritorno in campo.

Juventus, infortunio per Kalulu
Pierre Kalulu, ai box per infortunio (Ansa) – Calciomercato.it

Il titolarissimo di Spalletti salterà quindi le gare al ritorno dopo la sosta contro Venezia e Omonia Nicosia (in Europa League), mentre è in dubbio per la trasferta con il Como di fine novembre. Un’altra tegola per il tecnico della Juve, che per diverso tempo dovrà rinunciare ancora ai lungodegenti Yildiz, Locatelli, Thuram e Grabara.

Nico Gonzalez e Conceicao sono attesi invece al rientro dopo la pausa per le nazionali, mentre Celik è tornato in campo a Firenze subentrando nella ripresa. 

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