Pericolo United per l’Inter: Esposito osservato speciale a San Siro | CM

Il giovane bomber rilancia i nerazzurri e rimane nei radar delle big inglesi sul mercato

Pio Esposito ‘alla Bobo Vieri’ e Como al tappeto nella supersfida di San Siro. Il canterano nerazzurro apre le danze con un gol da attaccante di razza e avvia l’azione del raddoppio firmato dal ‘gemello’ Thuram.

I due attaccanti di Chivu si trovano a meraviglia e non fanno rimpiangere l’assenza di capitan Lautaro Martinez. Como annichilito, con l’Inter che si rilancia anche grazie al suo giovane bomber (al 2° centro consecutivo dopo la rete col Feyenoord in Champions). Tutto questo sotto gli occhi del Manchester United, che anche domenica pomeriggio lo ha spiato dalle tribune del ‘Meazza’.

Come raccolto da Calciomercato.it, un emissario dei ‘Red Devils’ era infatti presente sugli spalti per osservare dal vivo Esposito nel match contro il Como.

Calciomercato Inter, il Manchester United non perde di vista Esposito

Non è la prima volta che il club inglese segue da vicino il centravanti della Nazionale italiana, che tra le big di Premier League stuzzica la fantasia anche dell’Arsenal.

Il Manchester United è a caccia di un centravanti per le prossime sessioni di mercato e nella lista degli obiettivi figura anche Esposito. L’Inter però non ha nessuna intenzione di privarsi del suo gioiello e lo scorso settembre lo ha blindato con il rinnovo fino al 2032, ritoccando sensibilmente l’ingaggio a circa 3 milioni netti a stagione (bonus compresi).

Solo un’offerta astronomica – intorno ai 100 milioni di euro – farebbe eventualmente riflettere in estate la dirigenza dei campioni d’Italia. Esposito nella stagione in corso ha finora messo a referto 5 reti e 2 assist (in 14 presenze complessive) tra Inter e Nazionale.