Cardinale chiude per Krösche e primo colpo in arrivo

Il Milan si appresta ad accogliere Krösche come nuovo Head of football con il dirigente che diventerà attivo in casa rossonera a partire dal prossimo 1 gennaio.

Il dirigente tedesco è pronto a rinforzare la rosa del Milan in vista della prossima sessione di trattative e dà le idee chiare su cosa serva alla formazione di Ruben Amorim.

Oltre a un difensore centrale, che è un obiettivo ormai conclamato da diverso tempo, il Milan potrebbe affondare il colpo per un nuovo attaccante. Francesco Camarda finora ha trovato poco spazio alla corte di Amorim e potrebbe partire in prestito con Krosche che sarebbe già al lavoro alla ricerca di un nuovo attaccante.