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Carrick-Manchester United, esonero vicino: c’è il nome del nuovo allenatore

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Terremoto improvviso sulla panchina dei Red Devils dopo un inizio di stagione da dimenticare, ecco le ultimissime. 

La vittoria in rimonta ai danni della Roma in Champions League non è bastata a placare le polemiche e, salvo clamorosi ripensamenti, il Manchester United nelle prossime ore solleverà Michael Carrick dall’incarico di allenatore.

Inter, c'è anche Pochettino nella lista
Mauricio Pochettino – Calciomercato.it

Ma chi potrebbe prendere il suo posto sulla panchina dei Red Devils? Nei giorni scorsi vi abbiano parlato anche della suggestione Antonio Conte ma – stando a quanto evidenziato da “TalkSPORT” – il principale candidato a guidare il Manchester United da qui al termine della stagione sarebbe al momento Mauricio Pochettino.

L’ex Tottenham è un vecchio pallino della dirigenza dello United e, dunque, potrebbe liberarsi dal ruolo di ct della Nazionale statunitense grazie a una clausola presente nel suo contratto e tornare in Premier League.

 

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