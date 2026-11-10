Carrick-Manchester United, esonero vicino: c’è il nome del nuovo allenatore

Terremoto improvviso sulla panchina dei Red Devils dopo un inizio di stagione da dimenticare, ecco le ultimissime.

La vittoria in rimonta ai danni della Roma in Champions League non è bastata a placare le polemiche e, salvo clamorosi ripensamenti, il Manchester United nelle prossime ore solleverà Michael Carrick dall’incarico di allenatore.

Ma chi potrebbe prendere il suo posto sulla panchina dei Red Devils? Nei giorni scorsi vi abbiano parlato anche della suggestione Antonio Conte ma – stando a quanto evidenziato da “TalkSPORT” – il principale candidato a guidare il Manchester United da qui al termine della stagione sarebbe al momento Mauricio Pochettino.

L’ex Tottenham è un vecchio pallino della dirigenza dello United e, dunque, potrebbe liberarsi dal ruolo di ct della Nazionale statunitense grazie a una clausola presente nel suo contratto e tornare in Premier League.