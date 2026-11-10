Napoli scatenato, 3 obiettivi per gennaio: i nomi

La società partenopea è pronta a rinforzarsi durante la finestra invernale di calciomercato, tutti i dettagli.
Decimo posto in classifica a 14 punti di distanza dalla Lazio capolista e a 9 dal quarto posto del Milan, senza dimenticare le grandi difficoltà riscontrate anche in Champions League. La stagione del Napoli è partita malissimo, ma adesso la dirigenza vuole assolutamente rinforzare la rosa e regalare nuovi innesti a Massimiliano Allegri.
Secondo quanto riferiti dal “Corriere dello Sport “, sarebbero 3 i principali obiettivi del direttore sportivo Manna in vista della finestra invernale di calciomercato in programma a gennaio.
Il primo nome è quello di Gustavo Varela del Monza, capocannoniere della Serie A con 9 reti. Per il ruolo di centrocampista occhio a Darryl Bakola (classe 2007 del Sassuolo), mentre come esterno d’attacco piace Jamie Bynoe-Gittens, classe 2004 in uscita dal Chelsea. Tre nomi importanti che potrebbero sicuramente risollevare le sorti del Napoli di Allegri.
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