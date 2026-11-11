Cisse nel mirino della Premier League, il Milan risponde con il rinnovo

Alphadjo Cisse è uno dei punti di forza del Milan in questa prima parte di stagione, tanto da conquistare anche la convocazione in Nazionale maggiore.

Il giovane attaccante rossonero è il capocannoniere della squadra di Ruben Amorim in questa prima parte di campionato ed ha attirato le attenzioni di diverse squadre.

Dalla Premier League ci sarebbero infatti diverse squadre interessate al suo cartellino, con il Milan che però ha tutta l’intenzione di trattenerlo in rossonero e prolungare ulteriormente il suo contratto con un conseguente aumento dell’ingaggio.