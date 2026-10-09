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Fiorentina, tegola Atta: le ultime sul centrocampista

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Cresce l’attesa per la sfida di sabato pomeriggio tra il Genoa e la compagine viola, ecco le ultime. 

Sabato pomeriggio, alle ore 15:00, Genoa e Fiorentina si affrontano nell’anticipo della sesta giornata del campionato di Serie A. I rossoblu sono penultimi in classifica e devono assolutamente sfruttare il fattore campo per recuperare terreno, mentre i viola attraversano un buonissimo momento e vengono dal pari interno contro il Napoli prima della sosta per le Nazionali.

Vanoli
Vanoli (Ansa) – Calciomercato.it

C’è, però, da registrare una pessima notizia in casa Fiorentina proprio in vista della gara di sabato: Arthur Atta, infatti, è ancora alle prese con i problemi fisici che lo perseguitano dalla scorsa estate e potrebbe saltare anche l’attesa gara contro oil Grifone. Il 23enne originario di Rennes, che è rimasto a riposo anche nell’amichevole contro il Signa, potrebbe rientrare a questo punto per il match contro il Como che si disputerà domenica 18 ottobre.

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