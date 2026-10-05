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La Lazio mette nel mirino Dodò, occhi sul brasiliano della Fiorentina | CM

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Il futuro di Dodò appare lontano dalla Fiorentina con l’esterno che ha il contratto in scadenza nel giugno del 2027 e che potrebbe salutare alla fine della stagione in corso.

Dodo
Dodò (Ansa Foto) – calciomercato.it

Sono diverse le squadre che stanno pensando all’acquisto del terzino destro che sta facendo fatica a trovare spazio nonostante il ritorno di Vanoli in panchina, suo estimatore dalla scorsa stagione.

Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, la Lazio avrebbe messo nel mirino il giocatore che piace anche al Napoli di Massimiliano Allegri. Il club capitolino cercherà di capire se ci siano i margini per chiudere l’affare già a gennaio, altrimenti tenterà l’affondo a costo zero durante la prossima estate.

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