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Il Real Madrid è certo: Mastantuono tornerà in Spagna

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Il Real Madrid è soddisfatto del rendimento di Mastantuono con la Fiorentina ed è pronto a riportare il calciatore in Spagna in vista della prossima stagione.

Franco Mastantuono
Mastantuono (Ansa Foto) – calciomercato.it

Il giocatore si trova in prestito secco a Firenze con i viola che non hanno nessuna opzione per trattenere il giocatore argentino in vista del 2027/2028.

Stando a quanto affermato da AS, il Real Madrid avrebbe massima fiducia nel calciatore argentino e ha tutta l’intenzione di puntare su di lui in ottica futura.

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