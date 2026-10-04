Il Real Madrid è certo: Mastantuono tornerà in Spagna

Il Real Madrid è soddisfatto del rendimento di Mastantuono con la Fiorentina ed è pronto a riportare il calciatore in Spagna in vista della prossima stagione.
Il giocatore si trova in prestito secco a Firenze con i viola che non hanno nessuna opzione per trattenere il giocatore argentino in vista del 2027/2028.
Stando a quanto affermato da AS, il Real Madrid avrebbe massima fiducia nel calciatore argentino e ha tutta l’intenzione di puntare su di lui in ottica futura.
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