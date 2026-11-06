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Fiorentina-Juve, che tegola: doppio forfait in arrivo

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Domenica sera viola e bianconeri si affrontano in una delle gare più attese dell’undicesima giornata. 

Cresce l’attesa per la super sfida tra Fiorentina e Juventus, in programma domenica sera alle ore 20,45 e valevole per l’undicesimo turno di Serie A. Entrambe le squadre vengono da una vittoria in campionato: la squadra di Vanoli si è imposta sul campo del Sassuolo, mentre quella allenata da Spalletti ha sconfitto il Napoli.

Atta in azione
Atta (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Intanto, però, arrivano pessime notizie per la Fiorentina: il tecnico Vanoli, infatti, potrebbe vedersi costretto a rinunciare a due degli uomini più importanti della sua rosa, ovvero Luca Ranieri sia ad Arthur Atta, che non hanno ancora ripreso ad allenarsi regolarmente con il resto della squadra.

Ne sapremo sicuramente di più nelle prossime ore, ma al momento appare davvero improbabile un loro recupero per la sfida contro la Juventus.

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