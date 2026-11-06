Roma-Sassuolo, un top salta la sfida dell’Olimpico: l’annuncio poco fa

Grande attesa per la gara di domani sera che si preannuncia davvero ricca di emozioni.
Il ko subito in rimonta in Champions League per mano del Manchester United brucia ancora e la Roma vuole immediatamente rialzare la testa contro il Sassuolo nel match valido per l’undicesima giornata di campionato che si disputerà sabato sera alle ore 20,45.
Intanto, uno dei big più attesi salterà la sfida dell’Olimpico come annunciato poco fa in conferenza stampa. Ecco infatti quanto ammesso dal tecnico del Sassuolo, Alberto Aquilani, in conferenza stampa: “Berardi è out per la gara di domani, contro la compagine giallorossa serve una reazione“. Una tegola pesantissima che rischia di complicare ulteriormente i piani dei neroverdi in vista della delicata trasferta sul campo della terza forza del campionato.
Quanto ne sai davvero di calcio?
Solo 1113 utenti
hanno superato il 65% di risposte corrette.
Tu riuscirai a fare meglio?