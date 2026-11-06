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Roma-Sassuolo, un top salta la sfida dell’Olimpico: l’annuncio poco fa

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Grande attesa per la gara di domani sera che si preannuncia davvero ricca di emozioni. 

Il ko subito in rimonta in Champions League per mano del Manchester United brucia ancora e la Roma vuole immediatamente rialzare la testa contro il Sassuolo nel match valido per l’undicesima giornata di campionato che si disputerà sabato sera alle ore 20,45.

Domenico Berardi
Berardi (Ansa Foto) – calciomercato.it

Intanto, uno dei big più attesi salterà la sfida dell’Olimpico come annunciato poco fa in conferenza stampa. Ecco infatti quanto ammesso dal tecnico del Sassuolo, Alberto Aquilani, in conferenza stampa: “Berardi è out per la gara di domani, contro la compagine giallorossa serve una reazione“. Una tegola pesantissima che rischia di complicare ulteriormente i piani dei neroverdi in vista della delicata trasferta sul campo della terza forza del campionato.

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